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В Бурятии поджигатели спалили сеновал

В Бурятии поджигатели спалили сеновал
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пожар произошёл в Петропавловке

Днём 20 сентября в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии загорелся сарай с сеном.

Помогать тушить огонь пожарным помогли местные жители. Совместными силами открытое горение было ликвидировано за девять минут.

- В результате пожара сгорело сено и уничтожен сарай на площади 12 кв.м. Вероятно, причиной пожара послужил поджог, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Поджог относится к числу умышленных преступлений средней тяжести, связанных с посягательством на имущество. Согласно ч. 2 ст.167 УК РФ, деяния, ёиз хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются принудительными работами, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

пожар Поджог

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