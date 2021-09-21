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В Бурятии сборщиков конопли задержали на поле

В Бурятии сборщиков конопли задержали на поле
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Мужчины шли по полю с наркотиками в пакете

Днём 19 сентября сотрудники наркоконтроля неподалеку от посёлка Николаевский Тарбагатайского района Бурятии задержали двух шедших с поля мужчин 30 и 38 лет с пакетами марихуаны в руках. Они признались, что на такси приехали из Улан-Удэ специально для сбора конопли и тем же путём планировали вернуться обратно.

- От освидетельствования на предмет употребления запрещенного вещества они отказались, в связи с чем в отношении них составлены протоколы по ст. 6.9 КоАП РФ, - сообщают в пресс-службе МВД России по Бурятии.

Ранее один из них уже привлекался к уголовной ответственности за наркопреступление. Мужчины нигде не работают.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса, ведётся следствие.
конопля наркотики

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