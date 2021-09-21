 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 сентября

20 сентября

Популярное

Жителя Бурятии оштрафовали за буйное поведение

Жителя Бурятии оштрафовали за буйное поведение
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина оказал неповиновение полицейскому

Баргузинский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении мужчины, отказавшегося слушаться полицейского.

Мужчина оказал неповиновение законному требованию сотрудника полиции, вёл себя вызывающе, кричал, размахивал руками, хватался за форменную одежду. На неоднократные требования прекратить он продолжал вести себя вызывающе, не обращая внимания на требования полицейского.

На суде мужчина вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Он получил наказание в виде штрафа.

Постановление суда не обжаловано, оно вступило в законную силу, сообщили в суде.
штраф неповиновение полиция

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии сборщиков конопли задержали на поле
В Бурятии сборщиков конопли задержали на поле
Происшествия, 21.09.2021
Мужчины шли по полю с наркотиками в пакете
Жителя Бурятии оштрафовали за буйное поведение
Жителя Бурятии оштрафовали за буйное поведение
Происшествия, 21.09.2021
Мужчина оказал неповиновение полицейскому
В Бурятии мотоцикл с водителем взорвался в двух метрах от пешехода
В Бурятии мотоцикл с водителем взорвался в двух метрах от пешехода
Происшествия, 21.09.2021
Девушка запечатлела на видео последние минуты жизни мотоциклиста
В Бурятии «фекальный» вандал повредил имущество тюленария
В Бурятии «фекальный» вандал повредил имущество тюленария
Происшествия, 21.09.2021
Передвижной театр морских животных столкнулся в Бурятии с невиданным актом вандализма
В Бурятии автомойщица с сожителем угнали машину клиента
В Бурятии автомойщица с сожителем угнали машину клиента
Происшествия, 21.09.2021
Владелец машины отдал ключи работнице автомойки  
В Бурятии погиб водитель загоревшегося мотоцикла
В Бурятии погиб водитель загоревшегося мотоцикла
Происшествия, 21.09.2021
Произошло два ДТП с мотоциклистами, одно из них – с летальным исходом
В Бурятии оштрафовали убийцу косули
В Бурятии оштрафовали убийцу косули
Происшествия, 21.09.2021
Часть суммы с мужчины пришлось взыскивать через суд  
В Бурятии экс-сотрудников ГИБДД будут судить за подставные ДТП
В Бурятии экс-сотрудников ГИБДД будут судить за подставные ДТП
Происшествия, 21.09.2021
Ущерб, нанесённый страховым компаниям, превысил четыре миллиона
Жителя Бурятии отправили в колонию за дерзкую кражу в поезде
Жителя Бурятии отправили в колонию за дерзкую кражу в поезде
Происшествия, 21.09.2021
Вор несколько раз залез под подушку спящего пассажира
В Бурятии полицейский спас пенсионерку на пожаре
В Бурятии полицейский спас пенсионерку на пожаре
Происшествия, 20.09.2021
Полицейский без раздумий бросился в густой чёрный дым
В Улан-Удэ мальчика покусали сразу три собаки
В Улан-Удэ мальчика покусали сразу три собаки
Происшествия, 20.09.2021
Покусанного ребёнка госпитализировали в больницу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^