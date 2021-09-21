Жителя Бурятии оштрафовали за буйное поведение

Мужчина оказал неповиновение полицейскому
Баргузинский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении мужчины, отказавшегося слушаться полицейского.
Мужчина оказал неповиновение законному требованию сотрудника полиции, вёл себя вызывающе, кричал, размахивал руками, хватался за форменную одежду. На неоднократные требования прекратить он продолжал вести себя вызывающе, не обращая внимания на требования полицейского.
На суде мужчина вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Он получил наказание в виде штрафа.
Постановление суда не обжаловано, оно вступило в законную силу, сообщили в суде.
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Происшествия, Фото:
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