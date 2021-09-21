Свёрток нашли ночью
20 сентября около трёх часов ночи на территории исправительной колонии № 2 в Ангарске сотрудники нашли свёрток. В нём были 10 сотовых телефонов, зарядные устройства и 1,5 кг дрожжей.
Запрещённые предметы перебросили в колонию неизвестные. Их сейчас ищут.
Проводится служебная проверка, сообщили в ГУФСИН по Иркутской области.
В ведомстве отметили, что передача осуждённым запрещенных предметов — сотовых телефонов, спиртосодержащих жидкостей, наркотических веществ — способствует совершению новых преступлений. Лица, совершающие передачу запрещённых предметов, могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности.
В ангарскую колонию перебросили телефоны и дрожжи
Происшествия, Фото:
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