В ангарскую колонию перебросили телефоны и дрожжи

Происшествия, Фото: ГУФСИН по Иркутской области

Свёрток нашли ночью



20 сентября около трёх часов ночи на территории исправительной колонии № 2 в Ангарске сотрудники нашли свёрток. В нём были 10 сотовых телефонов, зарядные устройства и 1,5 кг дрожжей.



Запрещённые предметы перебросили в колонию неизвестные. Их сейчас ищут.



Проводится служебная проверка, сообщили в ГУФСИН по Иркутской области.



В ведомстве отметили, что передача осуждённым запрещенных предметов — сотовых телефонов, спиртосодержащих жидкостей, наркотических веществ — способствует совершению новых преступлений. Лица, совершающие передачу запрещённых предметов, могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности.



