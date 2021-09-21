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В Иркутской области перевернулась лодка с рыбаками, один пропал

В Иркутской области перевернулась лодка с рыбаками, один пропал
Происшествия,  Фото:pixabay.com
ЧП произошло на реке Урик

17 сентября на реке Урик в Черемховском районе Иркутской области опрокинулась лодка, в которой находились два рыбака. Лодка перевернулась при прохождении порога, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

Одному рыбку удалось самостоятельно добраться до берега. Поиски второго – 66-летнего жителя Иркутска – продолжаются.

- Выход на воду в осенний период в условиях резко меняющейся погоды и высоких волн связан с определённым риском для жизни и здоровья. Человек, оказавшийся в воде, стремительно теряет силы из-за переохлаждения и не способен продержаться на плаву продолжительное время, - предупреждают специалисты.

Спасатели призывают не выходить на воду при получении прогноза о неблагоприятных погодных явлениях, заморозках. И настоятельно рекомендуют тщательно осматривать судно для выявления неисправностей. 
рыбаки

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