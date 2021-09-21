В Бурятии оштрафовали убийцу косули

Часть суммы с мужчины пришлось взыскивать через суд
14 сентября Бичурский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску Бурприроднадзора к браконьеру о взыскании ущерба за незаконно добытую косулю.
В августе 2019 года охотник в общедоступных охотничьих угодьях района незаконно убил косулю. Никаких разрешительных документов у мужчины не было.
Ущерб животному миру был оценён на сумму 120 тысяч рублей. В 2019 году браконьер выплатил только 40 тысяч рублей.
Оставшаяся сумма ущерба - 80 тысяч рублей, взыскана решением суда.
- Решение не вступило в законную силу, - сообщили в пресс-службе суда.
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Происшествия, Фото:
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