В Бурятии оштрафовали убийцу косули

Часть суммы с мужчины пришлось взыскивать через суд



14 сентября Бичурский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску Бурприроднадзора к браконьеру о взыскании ущерба за незаконно добытую косулю.



В августе 2019 года охотник в общедоступных охотничьих угодьях района незаконно убил косулю. Никаких разрешительных документов у мужчины не было.



Ущерб животному миру был оценён на сумму 120 тысяч рублей. В 2019 году браконьер выплатил только 40 тысяч рублей.



Оставшаяся сумма ущерба - 80 тысяч рублей, взыскана решением суда.



- Решение не вступило в законную силу, - сообщили в пресс-службе суда.

