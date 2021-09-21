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В Бурятии оштрафовали убийцу косули

В Бурятии оштрафовали убийцу косули
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Часть суммы с мужчины пришлось взыскивать через суд

14 сентября Бичурский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску Бурприроднадзора к браконьеру о взыскании ущерба за незаконно добытую косулю.

В августе 2019 года охотник в общедоступных охотничьих угодьях района незаконно убил косулю. Никаких разрешительных документов у мужчины не было.

Ущерб животному миру был оценён на сумму 120 тысяч рублей. В 2019 году браконьер выплатил только 40 тысяч рублей.

Оставшаяся сумма ущерба - 80 тысяч рублей, взыскана решением суда.

- Решение не вступило в законную силу, - сообщили в пресс-службе суда.
браконьерство дикие животные

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