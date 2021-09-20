В Иркутске пойдёт под суд отцеубийца

К убийству привела ссора



Прокуратура в Иркутске утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего мужчины, убившего родного отца. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего.



По версии следствия, 9 мая в одном из садоводств Иркутска между отцом и сыном возникла ссора. В ходе конфликта сын вооружился кухонным ножом и нанёс удар в плечо своему папе. Мужчина скончался от ранения на следующее утро.



Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в областной прокуратуре.

