Студенты выпрыгивали из окон
В одном из корпусов Пермского государственного университета произошла стрельба. Соцсети облетело видео, как студенты выпрыгивают из окон второго этажа.
- Неизвестный вошёл в здание университета и открыл огонь из огнестрельного оружия. Часть студентов закрылась от нападавшего в аудиториях вуза. Некоторые учащиеся выпрыгнули из окна. На место следуют правоохранители, - сообщает ТАСС.
Пострадали четыре человека, сообщила пресс-служба вуза.
- Около 11 часов неизвестный проник на территорию кампуса Пермского университета с травматическим оружием и открыл стрельбу на улице. Известно о четверых пострадавших. Все службы города и университета приведены в готовность. Пожалуйста, будьте осторожны, - говорится в сообщении.
Все занятия в вузе завершены, территория оцеплена.
Четыре человека пострадали после стрельбы в Пермском университете
Происшествия, Фото:
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