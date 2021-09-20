 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 сентября

19 сентября

Популярное

Четыре человека пострадали после стрельбы в Пермском университете

Четыре человека пострадали после стрельбы в Пермском университете
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Студенты выпрыгивали из окон

В одном из корпусов Пермского государственного университета произошла стрельба. Соцсети облетело видео, как студенты выпрыгивают из окон второго этажа.

- Неизвестный вошёл в здание университета и открыл огонь из огнестрельного оружия. Часть студентов закрылась от нападавшего в аудиториях вуза. Некоторые учащиеся выпрыгнули из окна. На место следуют правоохранители, - сообщает ТАСС.

Пострадали четыре человека, сообщила пресс-служба вуза.

- Около 11 часов неизвестный проник на территорию кампуса Пермского университета с травматическим оружием и открыл стрельбу на улице. Известно о четверых пострадавших. Все службы города и университета приведены в готовность. Пожалуйста, будьте осторожны, - говорится в сообщении.

Все занятия в вузе завершены, территория оцеплена.

стрельба

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии пятилетний мальчик схватился за провод и погиб
В Бурятии пятилетний мальчик схватился за провод и погиб
Происшествия, 20.09.2021
Братья-близнецы забрались на крышу, пока родителей не было дома
Улан-удэнка контрабандой отправила в Китай лес на 16 млн
Улан-удэнка контрабандой отправила в Китай лес на 16 млн
Происшествия, 20.09.2021
Перед судом предстанет 47-летняя предпринимательница
В Забайкалье девушка убила своего сожителя
В Забайкалье девушка убила своего сожителя
Происшествия, 20.09.2021
Конфликт произошёл во время застолья
В Улан-Удэ поймали 56-летнего домушника
В Улан-Удэ поймали 56-летнего домушника
Происшествия, 20.09.2021
Один раз его едва не застали на месте преступления хозяева  
Лесные пожары в России в 2021 году стали рекордными с начала века
Лесные пожары в России в 2021 году стали рекордными с начала века
Происшествия, 20.09.2021
По данным информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза, лес сгорел уже на территории в 18,2 млн га
Житель Бурятии заявил полицейским, что нашёл мешок с омулем
Житель Бурятии заявил полицейским, что нашёл мешок с омулем
Происшествия, 20.09.2021
По словам задержанного, мешок с омулем кто-то выбросил на берегу
Иркутянина едва не зарезали во дворе дома
Иркутянина едва не зарезали во дворе дома
Происшествия, 20.09.2021
Обвиняемый заключен под стражу
В Бурятии произошло ещё одно ДТП из-за сбитой коровы
В Бурятии произошло ещё одно ДТП из-за сбитой коровы
Происшествия, 20.09.2021
Столкновение произошло из-за того, что пришлось объезжать сбитую ранее корову
В Иркутской области на пожаре погибли трёхлетний ребёнок и младенец
В Иркутской области на пожаре погибли трёхлетний ребёнок и младенец
Происшествия, 20.09.2021
Родители госпитализированы с ожогами и отравлением дымом  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^