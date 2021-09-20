Четыре человека пострадали после стрельбы в Пермском университете

Студенты выпрыгивали из окон



В одном из корпусов Пермского государственного университета произошла стрельба. Соцсети облетело видео, как студенты выпрыгивают из окон второго этажа.



- Неизвестный вошёл в здание университета и открыл огонь из огнестрельного оружия. Часть студентов закрылась от нападавшего в аудиториях вуза. Некоторые учащиеся выпрыгнули из окна. На место следуют правоохранители, - сообщает ТАСС.



Пострадали четыре человека, сообщила пресс-служба вуза.



- Около 11 часов неизвестный проник на территорию кампуса Пермского университета с травматическим оружием и открыл стрельбу на улице. Известно о четверых пострадавших. Все службы города и университета приведены в готовность. Пожалуйста, будьте осторожны, - говорится в сообщении.



Все занятия в вузе завершены, территория оцеплена.



