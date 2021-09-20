 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 сентября

19 сентября

Популярное

В Забайкалье девушка убила своего сожителя

В Забайкалье девушка убила своего сожителя
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Конфликт произошёл во время застолья

В Шилкинском районе Забайкальского края 29-летней жительнице села Новоберезовское предъявлено обвинение в убийстве возлюбленного.

По данным следствия, вечером 15 сентября девушка дома убила своего сожителя. Она ударила мужчину в грудь ножом во время застолья. Потерпевший скончался на месте.

- Следователи провели комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств совершённого преступления. В ходе осмотра места происшествия изъято орудие преступления, а также следы и образцы веществ, имеющие значение для расследования дела. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.

убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии пятилетний мальчик схватился за провод и погиб
В Бурятии пятилетний мальчик схватился за провод и погиб
Происшествия, 20.09.2021
Братья-близнецы забрались на крышу, пока родителей не было дома
Улан-удэнка контрабандой отправила в Китай лес на 16 млн
Улан-удэнка контрабандой отправила в Китай лес на 16 млн
Происшествия, 20.09.2021
Перед судом предстанет 47-летняя предпринимательница
В Забайкалье девушка убила своего сожителя
В Забайкалье девушка убила своего сожителя
Происшествия, 20.09.2021
Конфликт произошёл во время застолья
В Улан-Удэ поймали 56-летнего домушника
В Улан-Удэ поймали 56-летнего домушника
Происшествия, 20.09.2021
Один раз его едва не застали на месте преступления хозяева  
Лесные пожары в России в 2021 году стали рекордными с начала века
Лесные пожары в России в 2021 году стали рекордными с начала века
Происшествия, 20.09.2021
По данным информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза, лес сгорел уже на территории в 18,2 млн га
Житель Бурятии заявил полицейским, что нашёл мешок с омулем
Житель Бурятии заявил полицейским, что нашёл мешок с омулем
Происшествия, 20.09.2021
По словам задержанного, мешок с омулем кто-то выбросил на берегу
Иркутянина едва не зарезали во дворе дома
Иркутянина едва не зарезали во дворе дома
Происшествия, 20.09.2021
Обвиняемый заключен под стражу
В Бурятии произошло ещё одно ДТП из-за сбитой коровы
В Бурятии произошло ещё одно ДТП из-за сбитой коровы
Происшествия, 20.09.2021
Столкновение произошло из-за того, что пришлось объезжать сбитую ранее корову
В Иркутской области на пожаре погибли трёхлетний ребёнок и младенец
В Иркутской области на пожаре погибли трёхлетний ребёнок и младенец
Происшествия, 20.09.2021
Родители госпитализированы с ожогами и отравлением дымом  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^