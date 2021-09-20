Конфликт произошёл во время застолья
В Шилкинском районе Забайкальского края 29-летней жительнице села Новоберезовское предъявлено обвинение в убийстве возлюбленного.
По данным следствия, вечером 15 сентября девушка дома убила своего сожителя. Она ударила мужчину в грудь ножом во время застолья. Потерпевший скончался на месте.
- Следователи провели комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств совершённого преступления. В ходе осмотра места происшествия изъято орудие преступления, а также следы и образцы веществ, имеющие значение для расследования дела. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.
В Забайкалье девушка убила своего сожителя
Происшествия, Фото:
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