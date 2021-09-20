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В Иркутской области возбудили дело после двух детей на пожаре

В Иркутской области возбудили дело после двух детей на пожаре
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Причина пожара устанавливается

В Иркутской области по факту гибели двух маленьких детей на пожаре возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла ночью 19 сентября в деревне Худорожкина Черемховского района. На пожаре в двухквартирном доме погибли девочка 2018 года рождения и мальчик 2021 года рождения. Их родители госпитализированы с различными травмами и отравлением угарным газом.

Причина пожара устанавливается.

- В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СУ СКР по Иркутской области.    
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