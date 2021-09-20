По данным информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза, лес сгорел уже на территории в 18,2 млн га
Текущий год оказался рекордным с начала XXI века в России по общей площади лесных пожаров. Лес сгорел, по данным информационной системы дистанционного мониторинга (ИСДМ) Рослесхоза, уже на территории в 18,2 млн га, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя лесной программы российского отделения Greenpeace Алексея Ярошенко.
- По состоянию на 19 сентября нынешний год оказался рекордным с начала века по общей площади лесных пожаров. Площадь лесных пожаров, по данным дистанционного мониторинга системы ИСДМ-Рослесхоз, в этом году уже достигла 18,2 млн га, а в прошлом, самом катастрофическом году, за весь год - 18,1 млн га. Год стал самым катастрофическим в пожарном отношении для российских лесов за весь период, по которому есть достаточно надёжные и сравнимые спутниковые данные (с 2001 года), - сказал Ярошенко.
Он уточнил, что ни в какую статистику и ни в какие данные дистанционного мониторинга не входит выгорание молодых, преимущественно ещё не сомкнувшихся, лесов, которые гибнут при весенних палах сухой травы на заброшенных землях сельскохозяйственного назначения, отмечает ТАСС.
- Это ещё по меньшей мере несколько миллионов гектаров, в основном в регионах юга Сибири и Дальнего Востока. По закону эти молодняки даже лесами не считаются, поэтому их потери никто не учитывает, но на самом деле это тоже огромная проблема и для природы, и для социально-экономического развития сельских территорий, - сказал Ярошенко.
Сильнее всего этим летом горела Якутия.
Как сообщал «Байкал-Daily», лесных пожаров в Бурятии в этом году было мало, в отличие от соседних регионов. Помогла дождливая погода, а также то, что большинство возгораний тушили в первые сутки. Количество лесных пожаров в этом году стало самым низким за последние 30 лет.
Лесные пожары в России в 2021 году стали рекордными с начала века
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