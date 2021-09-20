В Иркутской области устроили погоню за мотоциклистом без прав

Водитель пытался скрыться в проулке



В Куйтуне полицейские задержали лихача-мотоциклиста, не имеющего водительского удостоверения, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.



На маршруте патрулирования инспекторы ДПС заметили мотоцикл, водитель которого двигался с нарушением правил дорожного движения. Кроме того, у мотолюбителя и пассажира отсутствовали мотошлемы.



Было принято решение об остановке мотоцикла, но требование мотоциклист проигнорировал и, увеличив скорость, попытался скрыться в одном из проулков.



Включив звуковую и световую сирену, стражи порядка стали преследовать нарушителя.



После непродолжительной погони водителя удалось задержать. За рулём оказался 23-летний местный житель, который никогда не имел водительского удостоверения. В отношении него был составлен ряд административных протоколов, в том числе по части 1 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях (управление транспортным средством без права управления транспортным средством), по статье 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения мотошлема), статьи 12.25 КоАП РФ (невыполнение законного требования об остановке транспортного средства).



Мотоцикл был помещён на специализированную стоянку.

