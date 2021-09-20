Иркутянина едва не зарезали во дворе дома

Обвиняемый заключен под стражу



Вечером 16 сентября во дворе дома в Иркутска едва не произошло убийство. По версии следствия, 54-летний мужчина на почве ревности напал на другого мужчину. Он нанёс ему множественные удары ножом.



Жертве удалось убежать и позвать на помощь. Врачи спасли раненому жизнь.



- Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. По ходатайству следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СКР по Иркутской области.

