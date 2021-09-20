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Иркутянина едва не зарезали во дворе дома

Иркутянина едва не зарезали во дворе дома
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Обвиняемый заключен под стражу

Вечером 16 сентября во дворе дома в Иркутска едва не произошло убийство. По версии следствия, 54-летний мужчина на почве ревности напал на другого мужчину. Он нанёс ему множественные удары ножом.

Жертве удалось убежать и позвать на помощь. Врачи спасли раненому жизнь.

- Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. По ходатайству следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СКР по Иркутской области. 
покушение на убийство

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