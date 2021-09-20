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В Улан-Удэ студент за ночь обокрал владельцев двух машин

В Улан-Удэ студент за ночь обокрал владельцев двух машин
Происшествия, 
В одной из машин было открыто окно

Утром 17 сентября в отдел полиции по Октябрьскому району Улан-Удэ поступили заявления о кражах вещей из припаркованных во дворах многоквартирных домов машин. Полицейские выехали на место происшествия, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Из одного автомобиля были украдены магнитола, сабвуфер, две шины и документы на транспортное средство, а из другого – строительные инструменты. Общая сумма ущерба составила около 43 тысяч рублей.

По горячим следам уже на следующий день вор был задержан. Им оказался 18-летний студент.

Выяснилось, что ночью молодой человек совершил кражу из иномарки во дворе дома на улице Столбовая: его внимание привлекло открытое окно машины. Затем в соседнем дворе проник в салон другого автомобиля, предварительно разбив окно.

Украденное учащийся колледжа планировал продать. Большая часть вещей изъята полицейскими.

Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

Возбуждены уголовные дела по статье «Кража».
кража

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