 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 сентября

19 сентября

Популярное

В Иркутской области на пожаре погибли трёхлетний ребёнок и младенец

В Иркутской области на пожаре погибли трёхлетний ребёнок и младенец
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Родители госпитализированы с ожогами и отравлением дымом

Прошлой ночью в деревне Худорожкина Черемховского района Иркутской области произошёл пожар, унёсший жизни двоих детей. В пожарно-спасательную службу сообщение поступило около полуночи. Возгорание произошло в двухквартирном жилом доме.

К месту пожара были направлены пожарные расчёты добровольной пожарной команды, а также пожарные. На момент прибытия добровольных пожарных квартира полностью горела изнутри, огонь перешёл на кровлю соседней квартиры.

Соседи из горящего дома вынесли двух взрослых с ожогами и ребёнка без признаков жизни.

В течение 20 минут пожарные боролись с открытым огнём. В ходе ликвидации последствий пожара в комнате был обнаружен ещё один погибший ребёнок.

Пожар был ликвидирован в три часа ночи.

- В результате пожара погибли двое детей: девочка 2018 года рождения и мальчик 2021 ода рождения. Родители детей госпитализированы с различными травмами и отравлением угарным газом. С ними работает психолог, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

На месте работают дознаватели МЧС и эксперты испытательной пожарной лаборатории. Причина пожара устанавливается.
пожар смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области на пожаре погибли трёхлетний ребёнок и младенец
В Иркутской области на пожаре погибли трёхлетний ребёнок и младенец
Происшествия, 20.09.2021
Родители госпитализированы с ожогами и отравлением дымом  
В Улан-Удэ сбили велосипедиста
В Улан-Удэ сбили велосипедиста
Происшествия, 20.09.2021
Пострадал 20-летний парень
В Бурятии заблокировали сайты, торгующие ядами
В Бурятии заблокировали сайты, торгующие ядами
Происшествия, 20.09.2021
Запрещённую информацию обнаружила прокуратура
Житель Бурятии попал в колонию за случайное пересечение границы
Житель Бурятии попал в колонию за случайное пересечение границы
Происшествия, 19.09.2021
Мужчина угодил в неприятности, когда собирал орехи
В Бурятии пенсионерку спасли на пожаре соседи
В Бурятии пенсионерку спасли на пожаре соседи
Происшествия, 19.09.2021
В квартире сильно обгорели стены
В Бурятии пассажирка слетела с мотоцикла после наезда на собаку
В Бурятии пассажирка слетела с мотоцикла после наезда на собаку
Происшествия, 19.09.2021
В республике произошло сразу три аварии с мотоциклами
В Улан-Удэ парень украл чужой кошелёк во время прогулки
В Улан-Удэ парень украл чужой кошелёк во время прогулки
Происшествия, 18.09.2021
Молодой человек ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи
В бурятском посёлке горел балкон многоквартирного дома
В бурятском посёлке горел балкон многоквартирного дома
Происшествия, 18.09.2021
В результате пожара на балконе сгорел строительный мусор, повреждены балконная дверь и окно

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^