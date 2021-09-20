В Иркутской области на пожаре погибли трёхлетний ребёнок и младенец

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Родители госпитализированы с ожогами и отравлением дымом



Прошлой ночью в деревне Худорожкина Черемховского района Иркутской области произошёл пожар, унёсший жизни двоих детей. В пожарно-спасательную службу сообщение поступило около полуночи. Возгорание произошло в двухквартирном жилом доме.



К месту пожара были направлены пожарные расчёты добровольной пожарной команды, а также пожарные. На момент прибытия добровольных пожарных квартира полностью горела изнутри, огонь перешёл на кровлю соседней квартиры.



Соседи из горящего дома вынесли двух взрослых с ожогами и ребёнка без признаков жизни.



В течение 20 минут пожарные боролись с открытым огнём. В ходе ликвидации последствий пожара в комнате был обнаружен ещё один погибший ребёнок.



Пожар был ликвидирован в три часа ночи.



- В результате пожара погибли двое детей: девочка 2018 года рождения и мальчик 2021 ода рождения. Родители детей госпитализированы с различными травмами и отравлением угарным газом. С ними работает психолог, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.



На месте работают дознаватели МЧС и эксперты испытательной пожарной лаборатории. Причина пожара устанавливается.

