Родители госпитализированы с ожогами и отравлением дымом
Прошлой ночью в деревне Худорожкина Черемховского района Иркутской области произошёл пожар, унёсший жизни двоих детей. В пожарно-спасательную службу сообщение поступило около полуночи. Возгорание произошло в двухквартирном жилом доме.
К месту пожара были направлены пожарные расчёты добровольной пожарной команды, а также пожарные. На момент прибытия добровольных пожарных квартира полностью горела изнутри, огонь перешёл на кровлю соседней квартиры.
Соседи из горящего дома вынесли двух взрослых с ожогами и ребёнка без признаков жизни.
В течение 20 минут пожарные боролись с открытым огнём. В ходе ликвидации последствий пожара в комнате был обнаружен ещё один погибший ребёнок.
Пожар был ликвидирован в три часа ночи.
- В результате пожара погибли двое детей: девочка 2018 года рождения и мальчик 2021 ода рождения. Родители детей госпитализированы с различными травмами и отравлением угарным газом. С ними работает психолог, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
На месте работают дознаватели МЧС и эксперты испытательной пожарной лаборатории. Причина пожара устанавливается.
В Иркутской области на пожаре погибли трёхлетний ребёнок и младенец
Происшествия, Фото:
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