В Бурятии гость украл банковскую карту хозяина дома

Деньги вор потратил на алкоголь



Житель посёлка Северомуйск Муйского района Бурятии предстал перед судом за кражу, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.



Кража произошёл ещё в сентябре 2017 года. Мужчина обнаружил в квартире знакомого, с которым распивал спиртное, банковскую карту хозяина. Воспользовавшись картой, зная её пин-код, вор снял с банкомата 8,5 тыс. рублей. Деньги он потратил на покупку спиртного.



Муйский районный суд назначил виновному 2 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года.



Приговор вступил в законную силу.



