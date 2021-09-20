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В Бурятии гость украл банковскую карту хозяина дома

В Бурятии гость украл банковскую карту хозяина дома
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Деньги вор потратил на алкоголь

Житель посёлка Северомуйск Муйского района Бурятии предстал перед судом за кражу, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Кража произошёл ещё в сентябре 2017 года. Мужчина обнаружил в квартире знакомого, с которым распивал спиртное, банковскую карту хозяина. Воспользовавшись картой, зная её пин-код, вор снял с банкомата 8,5 тыс. рублей. Деньги он потратил на покупку спиртного.

Муйский районный суд назначил виновному 2 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Приговор вступил в законную силу.

кража

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