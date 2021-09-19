В ДТП на трассе «Иркутска – Листвянка» пострадали пять человек









18 сентября в Иркутской области произошло ДТП, в котором получили травмы пять человек.Около 16 часов на 36 км автодороги «Иркутск-Листвянка» столкнулись микроавтобус «Пежо» под управлением 53-летнего водителя и легковушка «Ниссан».В результате происшествия медицинская помощь понадобилась 28-летнему водителю и двум пассажирам «Ниссана», а также двум пассажирам микроавтобуса.Обстоятельства происшествия выясняются, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.