В ДТП на трассе «Иркутска – Листвянка» пострадали пять человек

Столкнулись микроавтобус и легковушка
18 сентября в Иркутской области произошло ДТП, в котором получили травмы пять человек.
Около 16 часов на 36 км автодороги «Иркутск-Листвянка» столкнулись микроавтобус «Пежо» под управлением 53-летнего водителя и легковушка «Ниссан».
В результате происшествия медицинская помощь понадобилась 28-летнему водителю и двум пассажирам «Ниссана», а также двум пассажирам микроавтобуса.
Обстоятельства происшествия выясняются, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
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