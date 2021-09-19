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В ночном ДТП в центре Иркутска пострадали три человека

В ночном ДТП в центре Иркутска пострадали три человека
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Столкнулись две иномарки

Автомобили «Субару» и «Мазда» столкнулись в центре Иркутска, на улице Ленина, около 1 часа 40 минут ночи.

По предварительным данным, автомобиль «Мазда», поворачивающий с улицы Карла Маркса в сторону 130 квартала, допустил столкновение с иномаркой, ехавшей по улице Ленина в сторону сквера имени Кирова.


В результате инцидента ушибы и другие травмы, не угрожающие жизни, получили 24-летние парень и девушка, находившиеся в «Субару», а также 31-летняя женщина-водитель «Мазды».

Инспекторы ГИБДД устанавливают все детали и причину произошедшего, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области. 

ДТП

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