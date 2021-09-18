Молодой человек ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи
В Улан-Удэ задержали подозреваемого в краже, совершённой в июне во дворе многоквартирного дома. Им оказался 18-летний местный житель.
Оказалось, что молодой человек, гуляя с приятелем по ночному городу, украл чужой кошелек. Парень вместе с другом присоединился к компании, распивающей во дворе спиртное. После чего незаметно для новых знакомых стащил с капота машины кошелёк с 15 тысячами рублей и банковской картой одной из девушек и скрылся.
Известно, что подозреваемый планировал рассчитаться чужой картой в одном из магазинов, но она к тому времени была уже заблокирована.
- Отметим, в несовершеннолетнем возрасте он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и в начале текущего года закончил обучение в спецшколе закрытого типа, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Ещё одно преступление, совершённое по недосмотру потерпевшего в Улан-Удэ, раскрыто полицейскими. Заявление поступило в орган внутренних дел 13 сентября. Женщина сообщила, что неизвестный украл из авто сотовый телефон, пока её супруг в состоянии опьянения спал в салоне. Ущерб составил 7 тысяч рублей.
Позже установили и задержали злоумышленника – 38-летнего жителя Заиграевского района – и изъяли украденный гаджет.
Оказалось, что подозреваемый совершил кражу после того, как не добудился водителя: со случайно встретившимся ему мужчиной он планировал распить алкоголь. Однако замеченный на заднем пассажирском сидении телефон изменил его планы.
Ранее мужчина судим за кражи и наркопреступления.
Возбуждены уголовные дела.
В Улан-Удэ парень украл чужой кошелёк во время прогулки
Происшествия, Фото:
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