 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 сентября

17 сентября

Популярное

В Улан-Удэ парень украл чужой кошелёк во время прогулки

В Улан-Удэ парень украл чужой кошелёк во время прогулки
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Молодой человек ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи

В Улан-Удэ задержали подозреваемого в краже, совершённой в июне во дворе многоквартирного дома. Им оказался 18-летний местный житель.

Оказалось, что молодой человек, гуляя с приятелем по ночному городу, украл чужой кошелек. Парень вместе с другом присоединился к компании, распивающей во дворе спиртное. После чего незаметно для новых знакомых стащил с капота машины кошелёк с 15 тысячами рублей и банковской картой одной из девушек и скрылся.

Известно, что подозреваемый планировал рассчитаться чужой картой в одном из магазинов, но она к тому времени была уже заблокирована.

- Отметим, в несовершеннолетнем возрасте он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и в начале текущего года закончил обучение в спецшколе закрытого типа, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Ещё одно преступление, совершённое по недосмотру потерпевшего в Улан-Удэ, раскрыто полицейскими. Заявление поступило в орган внутренних дел 13 сентября. Женщина сообщила, что неизвестный украл из авто сотовый телефон, пока её супруг в состоянии опьянения спал в салоне. Ущерб составил 7 тысяч рублей.

Позже установили и задержали злоумышленника – 38-летнего жителя Заиграевского района – и изъяли украденный гаджет.

Оказалось, что подозреваемый совершил кражу после того, как не добудился водителя: со случайно встретившимся ему мужчиной он планировал распить алкоголь. Однако замеченный на заднем пассажирском сидении телефон изменил его планы.

Ранее мужчина судим за кражи и наркопреступления.

Возбуждены уголовные дела. 
кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В бурятском посёлке горел балкон многоквартирного дома
В бурятском посёлке горел балкон многоквартирного дома
Происшествия, 18.09.2021
В результате пожара на балконе сгорел строительный мусор, повреждены балконная дверь и окно
В Улан-Удэ бывший «опер» не смог восстановиться в МВД
В Улан-Удэ бывший «опер» не смог восстановиться в МВД
Происшествия, 17.09.2021
Полицейского уволили за поступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел
В Улан-Удэ бывший заключённый обокрал пожалевшую его женщину
В Улан-Удэ бывший заключённый обокрал пожалевшую его женщину
Происшествия, 17.09.2021
Пенсионерка разрешила парню пожить в квартире, а он вынес бытовую технику
Улан-удэнец вырастил более 100 кустов мака
Улан-удэнец вырастил более 100 кустов мака
Происшествия, 17.09.2021
Мак мужчина выращивал в своём палисаднике
Шелеховчанин лишился 200 тысяч, оценив работу банка по соцопросу
Шелеховчанин лишился 200 тысяч, оценив работу банка по соцопросу
Происшествия, 17.09.2021
Мошенники не дали жертве времени на раздумья
В Бурятии хозяин собак, загрызших заживо пенсионерку, признал вину
В Бурятии хозяин собак, загрызших заживо пенсионерку, признал вину
Происшествия, 17.09.2021
Местные жители не раз просили мужчину не отпускать собак без намордника и поводка
Улан-удэнец стал грабителем, вызвавшись помочь приятелям
Улан-удэнец стал грабителем, вызвавшись помочь приятелям
Происшествия, 17.09.2021
Потерпевшие давали грабителю время вернуть телевизор
В Бурятии гость ограбил хозяина дома
В Бурятии гость ограбил хозяина дома
Происшествия, 17.09.2021
Грабитель спустил все деньги на выпивку
В Иркутской области нашли трёх заблудившихся сборщиков грибов
В Иркутской области нашли трёх заблудившихся сборщиков грибов
Происшествия, 17.09.2021
Несмотря на плохую связь, женщины смогли дозвониться до спасателей
В Бурятии горел двухэтажный дом
В Бурятии горел двухэтажный дом
Происшествия, 17.09.2021
Очаг находился в подполье

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^