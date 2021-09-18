В бурятском посёлке горел балкон многоквартирного дома

В результате пожара на балконе сгорел строительный мусор, повреждены балконная дверь и окно



Вчера, 17 сентября, в посёлке Каменск Кабанского района произошёл пожар в многоквартирном доме. На момент прибытия огнеборцев 2-го Кабанского отряда ГПС Бурятии было загорание на балконе 3-го этажа.



Открытое горение было ликвидировано за 9 минут, распространение огня на квартиру не допущено. В результате пожара на балконе сгорел строительный мусор, повреждены балконная дверь и окно. Вероятно, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



