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В бурятском посёлке горел балкон многоквартирного дома

В бурятском посёлке горел балкон многоквартирного дома
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В результате пожара на балконе сгорел строительный мусор, повреждены балконная дверь и окно

Вчера, 17 сентября, в посёлке Каменск Кабанского района произошёл пожар в многоквартирном доме. На момент прибытия огнеборцев 2-го Кабанского отряда ГПС Бурятии было загорание на балконе 3-го этажа.

Открытое горение было ликвидировано за 9 минут, распространение огня на квартиру не допущено. В результате пожара на балконе сгорел строительный мусор, повреждены балконная дверь и окно. Вероятно, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

пожар

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