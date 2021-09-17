В Улан-Удэ бывший заключённый обокрал пожалевшую его женщину

Пенсионерка разрешила парню пожить в квартире, а он вынес бытовую технику
23 июля 20-летний молодой человек освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за имущественное преступление и искал жилье, так как родственников в Улан-Удэ у него нет.
Спустя пару дней идущего по улице молодого человека окликнула пожилая женщина. Она попросила его помочь донести до дома пакеты с продуктами. В ходе разговора 66-летняя пенсионерка узнала о бытовой проблеме собеседника. Сжалившись, она предложила ему пожить в её пустующей квартире, пока она проживает на даче.
Прожив в квартире один день, неблагодарный парень украл стиральную машинку, утюг, пылесос. Вещи он продал за бесценок прохожим.
Также 27 июля молодой человек познакомился с 22-летней девушкой и пригласил её в квартиру. После распития спиртного пара уснула, а проснувшись утром, молодого человека в жилище гостья не обнаружила. Из кармана кофты пропал её сотовый телефон и из сумки 22 тысячи рублей. Девушка сразу же обратилась в полицию.
Оперативники задержали вора.
Следствием возбуждены два уголовных дела по статье «Кража», которые объединены в одно производство. В настоящее время парень отправлен под арест, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
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