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В Улан-Удэ бывший заключённый обокрал пожалевшую его женщину

В Улан-Удэ бывший заключённый обокрал пожалевшую его женщину
Происшествия, 
Пенсионерка разрешила парню пожить в квартире, а он вынес бытовую технику

23 июля 20-летний молодой человек освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за имущественное преступление и искал жилье, так как родственников в Улан-Удэ у него нет.

Спустя пару дней идущего по улице молодого человека окликнула пожилая женщина. Она попросила его помочь донести до дома пакеты с продуктами. В ходе разговора 66-летняя пенсионерка узнала о бытовой проблеме собеседника. Сжалившись, она предложила ему пожить в её пустующей квартире, пока она проживает на даче.

Прожив в квартире один день, неблагодарный парень украл стиральную машинку, утюг, пылесос. Вещи он продал за бесценок прохожим.

Также 27 июля молодой человек познакомился с 22-летней девушкой и пригласил её в квартиру. После распития спиртного пара уснула, а проснувшись утром, молодого человека в жилище гостья не обнаружила. Из кармана кофты пропал её сотовый телефон и из сумки 22 тысячи рублей. Девушка сразу же обратилась в полицию.

Оперативники задержали вора.

Следствием возбуждены два уголовных дела по статье «Кража», которые объединены в одно производство. В настоящее время парень отправлен под арест, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

кража

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