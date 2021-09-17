Шелеховчанин лишился 200 тысяч, оценив работу банка по соцопросу

Мошенники не дали жертве времени на раздумья



Накануне в дежурную часть полиции обратился житель города Шелехов, попавшийся на уловки аферистов. Он лишился 200 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Мужчине позвонил менеджер банка и сообщил, что процентная ставка по новому кредиту будет снижена с 10 до 6%. Шелеховчанин всерьёз задумался о его получении. Не давая времени на размышления, аферисты вскоре позвонили снова и предложили оценить качество работы банка по десятибалльной системе.



Поставив оценку «10», мужчина, не прерывая общения с мошенниками, продиктовал им код, пришедший в смс-сообщении. Зайдя через приложение в личный кабинет, шелеховчанин убедился, что деньги на кредитной и платёжной карте не тронуты.



Только через несколько дней житель Шелехова, не торопясь открыл смс-сообщение от банка и прочитал его: «Код для входа на мобильном устройстве 7…8. Осторожно! Если вы не входите в онлайн-банк, значит, код запрашивают мошенники!». Зайдя в мобильное приложение банка, мужчина обнаружил, что с его кредитной карты списано более 200 тысяч рублей.



– Самый действенный приём, который используют мошенники – постоянно держать абонента на связи. Именно из-за этого, потерпевшему не удалось прочитать полностью текст в смс. Кроме того, если бы у него была подключена услуга «мобильный банк», он бы сразу получил оповещение о снятии денежных средств и, возможно, успел бы заблокировать карту, – комментирует начальник ОМВД России по Шелеховскому району Евгений Арбатский.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».





