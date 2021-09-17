Улан-удэнец стал грабителем, вызвавшись помочь приятелям

Потерпевшие давали грабителю время вернуть телевизор



В Улан-Удэ полицейские раскрыли грабеж, совершённый ещё в апреле. Заявление о нём поступило в орган внутренних дел только 12 сентября, сообщили в МВД по Бурятии.



Заявитель рассказал, что его знакомый забрал телевизор, который он с сожительницей планировал продать. По просьбе семейной пары друг забрал технику у их общего приятеля, но унёс себе. Впрочем, до дома телевизор он так и не донёс, так как уронил по пути.



Долгое время владельцы имущества ожидали возврата телевизора и не обращались в полицию. Но вскоре их терпение иссякло.



55-летний подозреваемый был задержан. Ранее он был судим за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Он нигде не работает, злоупотребляет алкоголем.



Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».

