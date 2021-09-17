Потерпевшие давали грабителю время вернуть телевизор
В Улан-Удэ полицейские раскрыли грабеж, совершённый ещё в апреле. Заявление о нём поступило в орган внутренних дел только 12 сентября, сообщили в МВД по Бурятии.
Заявитель рассказал, что его знакомый забрал телевизор, который он с сожительницей планировал продать. По просьбе семейной пары друг забрал технику у их общего приятеля, но унёс себе. Впрочем, до дома телевизор он так и не донёс, так как уронил по пути.
Долгое время владельцы имущества ожидали возврата телевизора и не обращались в полицию. Но вскоре их терпение иссякло.
55-летний подозреваемый был задержан. Ранее он был судим за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Он нигде не работает, злоупотребляет алкоголем.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».
Улан-удэнец стал грабителем, вызвавшись помочь приятелям
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