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В Бурятии гость ограбил хозяина дома

В Бурятии гость ограбил хозяина дома
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Грабитель спустил все деньги на выпивку

4 сентября 61-летний житель села Нижние Тальцы Заиграевского района Бурятии стал жертвой грабежа. Преступление произошло в его доме, когда мужчина распивал спиртное с односельчанином, сообщили в МВД по Бурятии.

В процессе застолья гость потребовал у него сотовый телефон. На отказ он ответил ударом в лицо и сам забрал гаджет со стола. А на выходе из дома прихватил из кармана куртки хозяина банковскую карту, которой тот при нём рассчитывался в магазине.

Владелец жилища попытался вернуть своё имущества, но снова получил удар от оппонента.

Впоследствии 32-летний подозреваемый снял с карты 10 тысяч рублей и, уехав в Улан-Удэ, потратил их на выпивку.

Грабителя задержали полицейские. У него изъяли отнятый телефон.

Ранее мужчина был судим.

грабеж

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