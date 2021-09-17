В Бурятии гость ограбил хозяина дома

Грабитель спустил все деньги на выпивку



4 сентября 61-летний житель села Нижние Тальцы Заиграевского района Бурятии стал жертвой грабежа. Преступление произошло в его доме, когда мужчина распивал спиртное с односельчанином, сообщили в МВД по Бурятии.



В процессе застолья гость потребовал у него сотовый телефон. На отказ он ответил ударом в лицо и сам забрал гаджет со стола. А на выходе из дома прихватил из кармана куртки хозяина банковскую карту, которой тот при нём рассчитывался в магазине.



Владелец жилища попытался вернуть своё имущества, но снова получил удар от оппонента.



Впоследствии 32-летний подозреваемый снял с карты 10 тысяч рублей и, уехав в Улан-Удэ, потратил их на выпивку.



Грабителя задержали полицейские. У него изъяли отнятый телефон.



Ранее мужчина был судим.



