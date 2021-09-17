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В Бурятии пассажир пострадал по вине пьяного водителя

В Бурятии пассажир пострадал по вине пьяного водителя
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
ДТП произошло возле села Посольское

Накануне, 16 сентября, в Кабанском районе Бурятии пьяный водитель устроил ДТП.

В 16.20 часов на 53 км автодороги «Береговая – Кабанск - Посольское» в четырёх км от села Посольское 45-летний водитель автомобиля «Тойота Виш» допустил съезд в кювет. Автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП 65-летний пассажир с многочисленными травмами госпитализирован в районную больницу.

- Стоит отметить, что водитель транспортного средства отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Он оформлен по ст. 12.26 ч.1 КоАП, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в Улан-Удэ зафиксировано два наезда на пешеходов. На улице Гагарина сбили студента, вышедшего из трамвая, а на бульваре Карла Маркса пенсионерку сбил автомобиль при движении задним ходом.

В селе Кижинга пожилой водитель врезался в ограду, а затем в дом
ДТП алкогольное опьянение

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