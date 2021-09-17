В Иркутской области нашли трёх заблудившихся сборщиков грибов

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Несмотря на плохую связь, женщины смогли дозвониться до спасателей



С начала сентября в Иркутской области почти ежедневно проводятся работы по поиску заблудившихся сборщиков дикоросов.



Так, накануне в Киренском районе недалеко от базы лесозаготовителей в удовлетворительном состоянии был найден 72-летний житель Киренска. Он ушёл за грибами и ягодами по Верхне-Карелинской дороге, находящейся в 30 километрах от города.



Также благополучно закончилась работа по поиску двух женщин в Нижнеудинском районе. 15 сентября они ушли в лес за грибами в районе деревни Новое Село и заблудились. Около девяти часов вечера им удалось дозвониться до диспетчера западного поисково-спасательного подразделения пожарно-спасательной службы Иркутской области. Ему они сообщили, что не могут найти обратную дорогу.



Диспетчер при нестабильной сотовой связи всё же сумел объяснить заблудившимся порядок действий. С помощью специального приложения получил координаты их местонахождения. Это значительно облегчило задачу: сотрудники поисково-спасательного отряда в течение часа смогли отыскать женщин, несмотря на тёмное время суток.



С начала лета спасатели выезжали на 37 раз на поиск людей в лесах. В сентябре - 15 раз, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.



