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В Иркутской области нашли трёх заблудившихся сборщиков грибов

В Иркутской области нашли трёх заблудившихся сборщиков грибов
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Несмотря на плохую связь, женщины смогли дозвониться до спасателей

С начала сентября в Иркутской области почти ежедневно проводятся работы по поиску заблудившихся сборщиков дикоросов.

Так, накануне в Киренском районе недалеко от базы лесозаготовителей в удовлетворительном состоянии был найден 72-летний житель Киренска. Он ушёл за грибами и ягодами по Верхне-Карелинской дороге, находящейся в 30 километрах от города.

Также благополучно закончилась работа по поиску двух женщин в Нижнеудинском районе. 15 сентября они ушли в лес за грибами в районе деревни Новое Село и заблудились. Около девяти часов вечера им удалось дозвониться до диспетчера западного поисково-спасательного подразделения пожарно-спасательной службы Иркутской области. Ему они сообщили, что не могут найти обратную дорогу.

Диспетчер при нестабильной сотовой связи всё же сумел объяснить заблудившимся порядок действий. С помощью специального приложения получил координаты их местонахождения. Это значительно облегчило задачу: сотрудники поисково-спасательного отряда в течение часа смогли отыскать женщин, несмотря на тёмное время суток.

С начала лета спасатели выезжали на 37 раз на поиск людей в лесах. В сентябре - 15 раз, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

пропавшие без вести

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