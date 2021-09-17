Очаг находился в подполье
16 сентября в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии произошло возгорание в жилом доме. На момент прибытия пожарных в двухэтажном доме было задымление. Очаг находился в подполье.
- Открытое горение было ликвидировано за 21 минуту. В результате пожара повреждена деревянная балка в подполье, под половым перекрытием на площади 1 кв м. Распространение огня по конструкциям здания огнеборцы не допустили, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Пожар, вероятно, произошёл по причинам, связанным с нарушением правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
Также ранним утром 17 сентября в селе Санага Закаменского района произошёл пожар в нежилом доме. Дом с пристроенной верандой сгорели полностью.
В настоящее время ведётся разбор и проливка места пожара, уточнили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Причина пожара устанавливается.
В Бурятии горел двухэтажный дом
Происшествия, Фото:
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