В Бурятии горел двухэтажный дом

Очаг находился в подполье



16 сентября в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии произошло возгорание в жилом доме. На момент прибытия пожарных в двухэтажном доме было задымление. Очаг находился в подполье.



- Открытое горение было ликвидировано за 21 минуту. В результате пожара повреждена деревянная балка в подполье, под половым перекрытием на площади 1 кв м. Распространение огня по конструкциям здания огнеборцы не допустили, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Пожар, вероятно, произошёл по причинам, связанным с нарушением правил устройства и эксплуатации электрооборудования.



Также ранним утром 17 сентября в селе Санага Закаменского района произошёл пожар в нежилом доме. Дом с пристроенной верандой сгорели полностью.



В настоящее время ведётся разбор и проливка места пожара, уточнили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Причина пожара устанавливается.



