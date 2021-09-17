 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 сентября

16 сентября

Популярное

В Бурятии горел двухэтажный дом

В Бурятии горел двухэтажный дом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Очаг находился в подполье

16 сентября в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии произошло возгорание в жилом доме. На момент прибытия пожарных в двухэтажном доме было задымление. Очаг находился в подполье.

- Открытое горение было ликвидировано за 21 минуту. В результате пожара повреждена деревянная балка в подполье, под половым перекрытием на площади 1 кв м. Распространение огня по конструкциям здания огнеборцы не допустили, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Пожар, вероятно, произошёл по причинам, связанным с нарушением правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Также ранним утром 17 сентября в селе Санага Закаменского района произошёл пожар в нежилом доме. Дом с пристроенной верандой сгорели полностью.

В настоящее время ведётся разбор и проливка места пожара, уточнили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Причина пожара устанавливается.

пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Читинка лишилась 2,6 млн, надеясь на выплату от финансовой пирамиды
Читинка лишилась 2,6 млн, надеясь на выплату от финансовой пирамиды
Происшествия, 17.09.2021
Больше четырёх миллионов рублей за сутки потеряли забайкальцы, поверив мошенникам
Задержанный с оружием житель Бурятии заявил, что нашёл его
Задержанный с оружием житель Бурятии заявил, что нашёл его
Происшествия, 17.09.2021
Изъятый карабин был переделан под стрельбу боевыми патронами
В Бурятии отрубивший племяннице пальцы мужчина получил срок
В Бурятии отрубивший племяннице пальцы мужчина получил срок
Происшествия, 17.09.2021
Своей вины покалечивший ребёнка мужчина так и не признал
В Улан-Удэ водитель, сдавая задним ходом, сбил пенсионерку
В Улан-Удэ водитель, сдавая задним ходом, сбил пенсионерку
Происшествия, 17.09.2021
Наезд произошёл на бульваре Карла Маркса
В Бурятии похитителя кабеля поймали из-за забытого топора
В Бурятии похитителя кабеля поймали из-за забытого топора
Происшествия, 17.09.2021
Вор отправился в колонию строгого режима
В Бурятии сотрудник лесхоза стал фигурантом уголовного дела
В Бурятии сотрудник лесхоза стал фигурантом уголовного дела
Происшествия, 17.09.2021
Из-за действий инженера по лесопользованию произошла незаконная рубка
Забайкальцы заживо сожгли двух человек
Забайкальцы заживо сожгли двух человек
Происшествия, 16.09.2021
Они получили 16 и 10 лет колонии
В Улан-Удэ сбили 30-ю с начала года электроопору
В Улан-Удэ сбили 30-ю с начала года электроопору
Происшествия, 16.09.2021
Инцидент произошёл на Верхней Берёзовке
Читинец совершил вооружённый разбой в магазине
Читинец совершил вооружённый разбой в магазине
Происшествия, 16.09.2021
Преступник пришёл в торговую точку, вооружившись ножом
В Улан-Удэ пьяный бездомный убил прохожего
В Улан-Удэ пьяный бездомный убил прохожего
Происшествия, 16.09.2021
Убийца уснул возле тела жертвы
Забайкалец «консервировал» на зиму наркотики
Забайкалец «консервировал» на зиму наркотики
Происшествия, 16.09.2021
Наркотические «заготовки» мужчина хранил вместе с маринованными огурцами и помидорами

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^