Читинка лишилась 2,6 млн, надеясь на выплату от финансовой пирамиды

Больше четырёх миллионов рублей за сутки потеряли забайкальцы, поверив мошенникам



За минувшие сутки в полицию обратились восемь жителей Читы, Агинского, Могойтуйского, Акшинского, Красночикойского и Шилкинского районов, сообщили в пресс-службе Забайкальского края.



Больше всех отдала мошенникам 72-летняя пенсионерка из Читы. Несколько лет назад пенсионерка вкладывала деньги в финансовую пирамиду. В начале сентября этого года ей позвонил неизвестный и, представившись специалистом этой организации, сообщил о положенных ей выплатах. Для их получения женщине предложили открыть счёт в банке и положить на него максимально возможную сумму. Потерпевшая открыла счёт с суммой в 500 тысяч рублей и передала данные счёта звонившему.



После этого забайкалке ещё несколько раз звонили и лжеработники банка, и якобы представители финансовой площадки. Под разными предлогами у пенсионерки выманивали деньги, обещая вернуть их вместе с положенной выплатой.



В результате доверчивая читинка отдала мошенникам 2 654 000 рублей. Лишь пятая часть средств были её личные накопления, остальную сумму она взяла в кредит, а также заняла у родственников и знакомых.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере».



Кроме того, житель Агинского района, поверив якобы работникам банка, сообщившим о подозрительных транзакциях, лишился больше 800 тысяч рублей. Жители Красного Чикоя и Акши по 350 тысяч рублей.



Граждан просят не верить звонкам неизвестных лиц, кем бы они не представлялись. Категорически запрещено вступать с ними в разговоры, а тем более оформлять кредиты или переводить деньги по их просьбе.



