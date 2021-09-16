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Братчанка выполнила 100 транзакций и перевела мошенникам 1,3 млн

Братчанка выполнила 100 транзакций и перевела мошенникам 1,3 млн
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Жертвой мошенников стала учительница

Больше миллиона рублей похитили мошенники у учительницы из Братска, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В понедельник братчанке позвонил мужчина и представился сотрудником Центрального Банка России. Он сообщил, что некий гражданин пытается взять кредит на её имя. Чтобы пресечь «незаконные» действия, братчанке требовалось оформить кредит на аналогичную сумму.

Усомнившись в правдивости сказанного, женщина прервала разговор. Однако, спустя несколько минут поступил ещё один звонок. Неизвестный заявил, что он представитель правоохранительного ведомства. Он подтвердил сказанную предыдущим собеседником информацию и убедил жертву в необходимости скорейших финансовых операций.

Под диктовку звонивших учительница, совершив почти 100 транзакций, небольшими суммами перевела на указанные счета более 1 миллиона 300 тысяч рублей.

Полиция призывает относиться к звонкам незнакомцев, представляющихся работниками банков скептически. Не стоит выполнять любые финансовые операции. Если возникли сомнения в сохранности денег, следует позвонить на горячую линию банка.
мошенничество

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