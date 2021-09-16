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Читинец совершил вооружённый разбой в магазине

Читинец совершил вооружённый разбой в магазине
Происшествия,  Фото:УМВД по Забайкальскому краю
Преступник пришёл в торговую точку, вооружившись ножом

15 сентября в Чите произошло нападение на продавца магазина, сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.

Днём неизвестный мужчина зашёл в торговую точку и, угрожая ножом продавцу, похитил из кассы чуть более шести тысяч рублей. Женщина нажала «тревожную кнопку», и нападавший был задержан спустя несколько минут. Им оказался ранее судимый житель Читы 1991 года рождения. Стражи порядка доставили его в отдел полиции.

Нож, а также похищенные деньги изъяты.


В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершённый с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Задержанный помещён в изолятор временного содержания.
разбой

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