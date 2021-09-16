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Забайкалец «консервировал» на зиму наркотики

Забайкалец «консервировал» на зиму наркотики
Происшествия,  Фото:УМВД по Забайкальскому краю
Наркотические «заготовки» мужчина хранил вместе с маринованными огурцами и помидорами

В селе Маккавеево Читинского района Забайкальского края 42-летний мужчина делал «закатки» на зиму из марихуаны. «Заготовки» из наркотиков он хранил в стеклянных банках в погребе по соседству с маринованными огурцами и помидорами.

Наркотические «консервы» он аккуратно подписывал, указывая на банка название сорта и дату сбора «урожая».


- В результате проведенной экспертизы установлено, что в банках хранилось более 300 граммов марихуаны. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи в инкриминируемой части предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Кроме того, мужчина будет привлечён к ответственности за культивацию конопли.







наркотики

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