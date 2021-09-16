В пригороде Улан-Удэ отстояли от огня жилой дом и гараж

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Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Дотла сгорел только сарай

15 сентября в селе Поселье Иволгинского района Бурятии загорелся сарай.

- На момент прибытия первого подразделения сарай был полностью охвачен огнём. Была угроза распространения пламени на рядом стоящее жилое сооружение. Совместными усилиями пожарных удалось предотвратить переход огня на жилой дом и гараж, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.


Сарай выгорел полностью.

Причиной пожара, предположительно, послужило короткое замыкание.





пожар

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