В пригороде Улан-Удэ отстояли от огня жилой дом и гараж

Дотла сгорел только сарай
15 сентября в селе Поселье Иволгинского района Бурятии загорелся сарай.
- На момент прибытия первого подразделения сарай был полностью охвачен огнём. Была угроза распространения пламени на рядом стоящее жилое сооружение. Совместными усилиями пожарных удалось предотвратить переход огня на жилой дом и гараж, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Сарай выгорел полностью.
Причиной пожара, предположительно, послужило короткое замыкание.
Дотла сгорел только сарай
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