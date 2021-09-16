Житель Иркутской области до смерти избил знакомого костылем

Он получил 11 лет колонии



В Тулуне на основании вердикта присяжных заседателей суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 54-летнего мужчины. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего.



В июле 2020 года дома у пьяного мужчины произошла ссора со знакомым. Мужчина, вооружившись деревянным костылем, нанёс своему обидчику множественные удары по различным частям тела, в том числе в голову и грудную клетку.



От полученных травм пострадавший скончался в больнице.



Суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима.



Приговор в законную силу не вступил, сообщили в областной прокуратуре.

