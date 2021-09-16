Деньги выделены из резервного фонда региона
В Иркутской области семьям погибших в авиакатастрофе с L-410 выплатили по одному миллиону рублей. Деньги были выделены из резервного фонда региона.
- О выделении материальной помощи распорядился губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сразу после случившегося. Четыре миллиона рублей выделили из резервного фонда, - сообщили в пресс-службе областного правительства.
Вечером 12 сентября самолёт L-410, выполнявший рейс Иркутск – Казачинское, совершил жёсткую посадку. На борту находилось 14 пассажиров и два пилота. Авиакатастрофа унесла жизни четырёх человек, один из них пилот.
После крушения самолета следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта.
В Иркутской области семьи погибших при крушении самолёта получили компенсации
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Дотла сгорел только сарай
Он получил 11 лет колонии
Деньги выделены из резервного фонда региона
Наезд на пешехода произошёл на улице Гагарина
Доверчивая женщина стала жертвой распространённой схемы обмана
«Тойота Витц» съехала с дороги и опрокинулась
Осуждённый ударил сотрудника острым предметом
Яму он выкопал в своей ограде
Большинство погибших были молодыми людьми
Вора удалось быстро вычислить
Автомобили столкнулись на федеральной трассе
Смертельное ДТП произошло на федеральной трассе
Инциденты с эвакуацией людей происходят второй раз за три дня
Ценный груз мужчина взялся перевезти всего за 50 тысяч
Мужчина хотел обеспечить себя запасом наркотиков на год