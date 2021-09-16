В Иркутской области семьи погибших при крушении самолёта получили компенсации

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Деньги выделены из резервного фонда региона



В Иркутской области семьям погибших в авиакатастрофе с L-410 выплатили по одному миллиону рублей. Деньги были выделены из резервного фонда региона.



- О выделении материальной помощи распорядился губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сразу после случившегося. Четыре миллиона рублей выделили из резервного фонда, - сообщили в пресс-службе областного правительства.



Вечером 12 сентября самолёт L-410, выполнявший рейс Иркутск – Казачинское, совершил жёсткую посадку. На борту находилось 14 пассажиров и два пилота. Авиакатастрофа унесла жизни четырёх человек, один из них пилот.



После крушения самолета следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта.







