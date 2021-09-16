Доверчивая женщина стала жертвой распространённой схемы обмана
На днях в дежурную часть обратилась 71-летняя иркутянка, отдавшая мошенникам три миллиона рублей, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Ей на телефон позвонила неизвестная, и представившись сотрудником банка, поинтересовалась о имеющихся в банках счетах и их суммах. Узнав о крупной сумме накоплений, под предлогом проверки информации, звонившая попросила назвать номер банковской карты. В дальнейшей беседе выяснилось, что финансы якобы хотят похитить, поэтому в разговор включился сотрудник службы безопасности банка.
Для предотвращения хищения денег потребовалось срочно обналичить всю сумму и перевести на якобы безопасные сейфовые ячейки, которые, со слов мужчины, банк уже оформил на имя пенсионерки. Доверчивая женщина последовала указаниям неизвестного и выполнила требуемое.
Спустя некоторое время звонок повторился. На этот раз мошенники сообщили собеседнице об оформленных на ее имя кредитах. Для их погашения аферист убедил жертву в онлайн-режиме подать заявку на кредитование, а полученные средства перевести на указанные счета. Подтвердил озвученное лжеполицейский, который якобы занимается поимкой тех самых мошенников и просил женщину следовать указаниям банковских служащих.
Таким образом, на счета неизвестных иркутянка перечислила почти три миллиона рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские ищут аферистов.
Телефонные мошенники выманили у иркутянки три миллиона рублей
Происшествия, Фото:
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