Телефонные мошенники выманили у иркутянки три миллиона рублей

Доверчивая женщина стала жертвой распространённой схемы обмана



На днях в дежурную часть обратилась 71-летняя иркутянка, отдавшая мошенникам три миллиона рублей, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Ей на телефон позвонила неизвестная, и представившись сотрудником банка, поинтересовалась о имеющихся в банках счетах и их суммах. Узнав о крупной сумме накоплений, под предлогом проверки информации, звонившая попросила назвать номер банковской карты. В дальнейшей беседе выяснилось, что финансы якобы хотят похитить, поэтому в разговор включился сотрудник службы безопасности банка.



Для предотвращения хищения денег потребовалось срочно обналичить всю сумму и перевести на якобы безопасные сейфовые ячейки, которые, со слов мужчины, банк уже оформил на имя пенсионерки. Доверчивая женщина последовала указаниям неизвестного и выполнила требуемое.



Спустя некоторое время звонок повторился. На этот раз мошенники сообщили собеседнице об оформленных на ее имя кредитах. Для их погашения аферист убедил жертву в онлайн-режиме подать заявку на кредитование, а полученные средства перевести на указанные счета. Подтвердил озвученное лжеполицейский, который якобы занимается поимкой тех самых мошенников и просил женщину следовать указаниям банковских служащих.



Таким образом, на счета неизвестных иркутянка перечислила почти три миллиона рублей.



По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские ищут аферистов.

