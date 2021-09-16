 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 сентября

Бизнес Бурятии может сэкономить на приёме оплаты от клиентов
Бизнес Бурятии может сэкономить на приёме оплаты от клиентов

15 сентября

Популярное

Телефонные мошенники выманили у иркутянки три миллиона рублей

Телефонные мошенники выманили у иркутянки три миллиона рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Доверчивая женщина стала жертвой распространённой схемы обмана

На днях в дежурную часть обратилась 71-летняя иркутянка, отдавшая мошенникам три миллиона рублей, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Ей на телефон позвонила неизвестная, и представившись сотрудником банка, поинтересовалась о имеющихся в банках счетах и их суммах. Узнав о крупной сумме накоплений, под предлогом проверки информации, звонившая попросила назвать номер банковской карты. В дальнейшей беседе выяснилось, что финансы якобы хотят похитить, поэтому в разговор включился сотрудник службы безопасности банка.

Для предотвращения хищения денег потребовалось срочно обналичить всю сумму и перевести на якобы безопасные сейфовые ячейки, которые, со слов мужчины, банк уже оформил на имя пенсионерки. Доверчивая женщина последовала указаниям неизвестного и выполнила требуемое.

Спустя некоторое время звонок повторился. На этот раз мошенники сообщили собеседнице об оформленных на ее имя кредитах. Для их погашения аферист убедил жертву в онлайн-режиме подать заявку на кредитование, а полученные средства перевести на указанные счета. Подтвердил озвученное лжеполицейский, который якобы занимается поимкой тех самых мошенников и просил женщину следовать указаниям банковских служащих.

Таким образом, на счета неизвестных иркутянка перечислила почти три миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские ищут аферистов.
мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Телефонные мошенники выманили у иркутянки три миллиона рублей
Телефонные мошенники выманили у иркутянки три миллиона рублей
Происшествия, 16.09.2021
Доверчивая женщина стала жертвой распространённой схемы обмана
В Бурятии с начала года погибли 12 мотоциклистов
В Бурятии с начала года погибли 12 мотоциклистов
Происшествия, 16.09.2021
Большинство погибших были молодыми людьми
В Бурятии водитель без прав устроил тройное ДТП
В Бурятии водитель без прав устроил тройное ДТП
Происшествия, 16.09.2021
Автомобили столкнулись на федеральной трассе
Под Ангарском погиб водитель стоящей «Лады», в которую врезался БМВ
Под Ангарском погиб водитель стоящей «Лады», в которую врезался БМВ
Происшествия, 16.09.2021
Смертельное ДТП произошло на федеральной трассе
В Улан-Удэ эвакуировали школьников из-за подозрительного портфеля
В Улан-Удэ эвакуировали школьников из-за подозрительного портфеля
Происшествия, 15.09.2021
Инциденты с эвакуацией людей происходят второй раз за три дня
Забайкалец пытался вывезти в Китай 12 золотых слитков
Забайкалец пытался вывезти в Китай 12 золотых слитков
Происшествия, 15.09.2021
Ценный груз мужчина взялся перевезти всего за 50 тысяч
В Забайкалье мужчина вырастил почти тысячу кустов конопли
В Забайкалье мужчина вырастил почти тысячу кустов конопли
Происшествия, 15.09.2021
Мужчина хотел обеспечить себя запасом наркотиков на год
В Бурятии росгвардейцы устроили засаду на ловцов омуля
В Бурятии росгвардейцы устроили засаду на ловцов омуля
Происшествия, 15.09.2021
Браконьеры попались, когда причалили к берегу
Житель Бурятии собрал коноплю во время рыбалки
Житель Бурятии собрал коноплю во время рыбалки
Происшествия, 15.09.2021
Полицейские остановили машину из-за выключенных фар

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^