В Иркутской области погиб водитель перевернувшейся на крышу «Тойоты»

Происшествия, Фото: УГИБДД по Иркутской области

«Тойота Витц» съехала с дороги и опрокинулась



В Боханском районе сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.



Предварительно установлено, что 15 сентября около 16 часов 38-летний водитель автомобиля «Тойта Витц», двигаясь на первом километре автодороги «Бохан – Тихоновка», съехал с дороги и перевернулся. Автомобиль встал на крышу.



От полученных травм водитель скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.



Установлено, что на момент происшествия срок действия водительского удостоверения автомобилиста истёк в 2011 году.

