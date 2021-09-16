«Тойота Витц» съехала с дороги и опрокинулась
В Боханском районе сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
Предварительно установлено, что 15 сентября около 16 часов 38-летний водитель автомобиля «Тойта Витц», двигаясь на первом километре автодороги «Бохан – Тихоновка», съехал с дороги и перевернулся. Автомобиль встал на крышу.
От полученных травм водитель скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.
Установлено, что на момент происшествия срок действия водительского удостоверения автомобилиста истёк в 2011 году.
В Иркутской области погиб водитель перевернувшейся на крышу «Тойоты»
Происшествия, Фото:
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