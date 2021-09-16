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В ангарской колонии произошло второе за месяц нападение на сотрудников

В ангарской колонии произошло второе за месяц нападение на сотрудников
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Осуждённый ударил сотрудника острым предметом

15 сентября в исправительной колонии №2 в Ангарске произошло нападение на сотрудника.

По версии следствия, утром осуждённый нанёс удар острым предметом младшему инспектору группы надзора отдела безопасности. Жизни сотрудника ничего не угрожает.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

- После выяснения всех обстоятельств инцидента следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.

Следователи проводят необходимые следственные действия.

Это нападение стало уже вторым за месяц в стенах ангарской исправительной колонии. Как сообщал «Байкал-Daily», в начале сентября несколько осуждённых напали на надзирателя. По данным телеканала РЕН ТВ, нападение произошло из-за того, что сотрудник колонии обнаружил подкоп и вылезающего из-под забора заключённого.

На днях стало известно, что в колонии пятеро осуждённых объявили голодовку.
колония осужденные

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