В Бурятии с начала года погибли 12 мотоциклистов

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Большинство погибших были молодыми людьми



В Бурятии зарегистрирован рост числа ДТП с участием водителей мототранспорта. С начала года на дорогах республики произошло 120 таких аварий. Погибли 12 человек. Девять из них – молодые люди в возрасте от 21 до 34 лет, сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Травмы различной степени тяжести получили 89 человек, среди которых 31 несовершеннолетний в возрасте до 18 лет.



В 83 случаях водители не имели соответствующих прав управления транспортом. 37 участников аварий находились в состоянии алкогольного опьянения, а шести нарушителей попали в ДТП, будучи лишёнными водительских прав.



Ранее в Бурятии прошло шесть этапов оперативно-профилактического мероприятия «Мотоцикл».

