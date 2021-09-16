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В Бурятии с начала года погибли 12 мотоциклистов

В Бурятии с начала года погибли 12 мотоциклистов
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Большинство погибших были молодыми людьми

В Бурятии зарегистрирован рост числа ДТП с участием водителей мототранспорта. С начала года на дорогах республики произошло 120 таких аварий. Погибли 12 человек. Девять из них – молодые люди в возрасте от 21 до 34 лет, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Травмы различной степени тяжести получили 89 человек, среди которых 31 несовершеннолетний в возрасте до 18 лет.

В 83 случаях водители не имели соответствующих прав управления транспортом. 37 участников аварий находились в состоянии алкогольного опьянения, а шести нарушителей попали в ДТП, будучи лишёнными водительских прав.

Ранее в Бурятии прошло шесть этапов оперативно-профилактического мероприятия «Мотоцикл».
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