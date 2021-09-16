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Житель Бурятии украл из магазина спортивные костюмы и рюкзаки

Житель Бурятии украл из магазина спортивные костюмы и рюкзаки
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Вора удалось быстро вычислить

В Северобайкальске сотрудники вневедомственной охраны на маршруте патрулирования задержали местного жителя по подозрению в краже, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Ориентировка на 36-летнего северобайкальца поступила после того, как служба безопасности магазина выявила кражу.

Несколькими днями ранее мужчина пришёл в магазин и незаметно сложил в сумку три спортивных костюма и три рюкзака, после чего спокойно вышел. Вскоре по камерам видеонаблюдения установили личность подозреваемого. Мужчина неоднократно попадал в поле зрения полиции за совершённые правонарушения.

При патрулировании экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал подозреваемого и доставил его в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело. Ущерб составил более девяти тысяч рублей. Часть украденного изъята, ведётся следствие.

кража Росгвардия

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