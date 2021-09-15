В Забайкалье мужчина вырастил почти тысячу кустов конопли

Мужчина хотел обеспечить себя запасом наркотиков на год
41-летний житель Краснокаменска обвиняется в культивировании наркотических средств в особо крупном размере, а также незаконном хранении наркотических средств без цели сбыта.
По версии следствия, осенью 2020 года в окрестностях Краснокаменска мужчина собрал семена дикорастущей конопли, принёс их к себе на дачный участок и посадил. На протяжении 2021 года он ухаживал за всходами конопли. В результате вырастил более 950 кустов наркотикосодержащего растения, часть которых уже успел собрать.
- В июне его действия пресечены сотрудниками полиции, которые изъяли 942 куста растения конопли, а также 722 грамма марихуаны. Признавая свою вину, мужчина объяснил свои действия тем, что хотел обеспечить себя запасом наркотиков на год, - отметили в прокуратуре.
Уголовное дело направлено в Краснокаменский городской суд для рассмотрения по существу.
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