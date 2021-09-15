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Читинец угрожал кассиру супермаркета с «розочкой»

Читинец угрожал кассиру супермаркета с «розочкой»
Происшествия, 
Женщина оказала сопротивление

В Чите полицейские по «горячим следам» задержали подозреваемого в разбойном нападении на кассира супермаркета, сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.

Преступник, угрожая разбитой стеклянной бутылкой, требовал от кассира дать ему деньги. Женщина отказала и попыталась оказать сопротивление. На помощь ей пришли покупатели, однако налётчику удалось скрыться.

Прибывшим на место сотрудниками полиции была передана ориентировка с приметами преступника. Во время патрулирования близлежащей территории полицейские экипажа патрульно-постовой службы задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1997 года рождения.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Фигурант помещён в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
разбой

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