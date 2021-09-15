Читинец угрожал кассиру супермаркета с «розочкой»

Женщина оказала сопротивление



В Чите полицейские по «горячим следам» задержали подозреваемого в разбойном нападении на кассира супермаркета, сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.



Преступник, угрожая разбитой стеклянной бутылкой, требовал от кассира дать ему деньги. Женщина отказала и попыталась оказать сопротивление. На помощь ей пришли покупатели, однако налётчику удалось скрыться.



Прибывшим на место сотрудниками полиции была передана ориентировка с приметами преступника. Во время патрулирования близлежащей территории полицейские экипажа патрульно-постовой службы задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1997 года рождения.



В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Фигурант помещён в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

