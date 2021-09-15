У водителя нет прав
Вечером 13 сентября на улице Маршала Конева в Иркутске водитель автомобиля «Хонда» сбил женщину и её восьмилетнюю дочь. Они шли по «зебре».
Пострадавшие госпитализированы.
Мужчина управлял иномаркой, будучи лишенным водительского удостоверения, за что суд назначил иркутянину наказание в виде ареста на 10 суток. Кроме того, нарушитель привлечён к административной ответственности за отсутствие страховки и незаконное внесение изменений в конструкцию транспортного средства.
По факту дорожно-транспортного происшествия правовое решение будет принято после установления степени тяжести полученных пешеходами травм, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутске автомобилист сбил на «зебре» маму с ребёнком
Происшествия, Фото:
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