В Иркутске автомобилист сбил на «зебре» маму с ребёнком

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

У водителя нет прав



Вечером 13 сентября на улице Маршала Конева в Иркутске водитель автомобиля «Хонда» сбил женщину и её восьмилетнюю дочь. Они шли по «зебре».



Пострадавшие госпитализированы.



Мужчина управлял иномаркой, будучи лишенным водительского удостоверения, за что суд назначил иркутянину наказание в виде ареста на 10 суток. Кроме того, нарушитель привлечён к административной ответственности за отсутствие страховки и незаконное внесение изменений в конструкцию транспортного средства.



По факту дорожно-транспортного происшествия правовое решение будет принято после установления степени тяжести полученных пешеходами травм, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

