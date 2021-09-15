 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 сентября

14 сентября

Популярное

В Ангарске поймали серийного домушника-альпиниста

В Ангарске поймали серийного домушника-альпиниста
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Мужчина проникал в квартиры с помощью альпинистского снаряжения

В Ангарске в полицию поступило сразу несколько сообщений о кражах личного имущества и денег разных районов города. При этом способ совершения преступлений был идентичен. Каждый раз вор проникал в жильё через балкон, на который спускался с крыши многоэтажного здания.

- Тщательная работа экспертов-криминалистов в ходе осмотра мест преступлений позволила правоохранителям установить личность подозреваемого. Им оказался 59-летний местный житель, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Ранее мужчина уже был неоднократно судим за совершение аналогичных преступлений. По месту жительства задержанного изъяты приспособления для альпинизма и инструмент для демонтажа двери. Сыщики проверяют ангарчанина на причастность к другим преступлениям, совершённым аналогичным путем.

Следователи возбудили ряд уголовных дел по статье «Кража». Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.
кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Ангарске поймали серийного домушника-альпиниста
В Ангарске поймали серийного домушника-альпиниста
Происшествия, 15.09.2021
Мужчина проникал в квартиры с помощью альпинистского снаряжения    
В Улан-Удэ осудили экс-полицейских, сексуально надругавшихся над подростком
В Улан-Удэ осудили экс-полицейских, сексуально надругавшихся над подростком
Происшествия, 15.09.2021
Трое насильников отправятся в колонии общего и строгого режимов
В Братске нашли и наказали таксиста-нарушителя
В Братске нашли и наказали таксиста-нарушителя
Происшествия, 15.09.2021
Таксист пересёк  двойную сплошную
В Иркутской области пойдёт под суд группировка сбытчиков героина
В Иркутской области пойдёт под суд группировка сбытчиков героина
Происшествия, 15.09.2021
Они покупали крупные партии героина, фасовали наркотик и перепродавали его
В Забайкалье задержали членов ОПГ, убивавшей людей в начале 2000-х
В Забайкалье задержали членов ОПГ, убивавшей людей в начале 2000-х
Происшествия, 15.09.2021
На счету банды – убийство семи человек и пять разбойных нападений
В Улан-Удэ парень, едва став водителем, пытался дать взятку инспектору
В Улан-Удэ парень, едва став водителем, пытался дать взятку инспектору
Происшествия, 15.09.2021
Молодой человек даже не успел поставить машину на учёт, как попался пьяным
Улан-удэнец спустил украденные 15 тысяч на алкоголь
Улан-удэнец спустил украденные 15 тысяч на алкоголь
Происшествия, 15.09.2021
Молодой человек украл деньги у своего приятеля во время застолья
В Бурятии в ДТП пострадали трое взрослых и ребёнок
В Бурятии в ДТП пострадали трое взрослых и ребёнок
Происшествия, 15.09.2021
На трассе столкнулись два автомобиля
В Бурятии пешеходов чаще всего сбивают по вторникам
В Бурятии пешеходов чаще всего сбивают по вторникам
Происшествия, 15.09.2021
В этот день зарегистрировано 29 наездов из 152  
В Бурятии значительно выросло число вымогательств
В Бурятии значительно выросло число вымогательств
Происшествия, 15.09.2021
Воровать и убивать в Бурятии стали меньше
В Улан-Удэ сотрудник «управляшки» получил предупреждение
В Улан-Удэ сотрудник «управляшки» получил предупреждение
Происшествия, 15.09.2021
Управляющая компания не разместила сведения в ГИС ЖКК
Птица оставила часть Улан-Удэ без электричества
Птица оставила часть Улан-Удэ без электричества
Происшествия, 15.09.2021
Без света остались множество частных домов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^