В Ангарске поймали серийного домушника-альпиниста

Мужчина проникал в квартиры с помощью альпинистского снаряжения
В Ангарске в полицию поступило сразу несколько сообщений о кражах личного имущества и денег разных районов города. При этом способ совершения преступлений был идентичен. Каждый раз вор проникал в жильё через балкон, на который спускался с крыши многоэтажного здания.
- Тщательная работа экспертов-криминалистов в ходе осмотра мест преступлений позволила правоохранителям установить личность подозреваемого. Им оказался 59-летний местный житель, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Ранее мужчина уже был неоднократно судим за совершение аналогичных преступлений. По месту жительства задержанного изъяты приспособления для альпинизма и инструмент для демонтажа двери. Сыщики проверяют ангарчанина на причастность к другим преступлениям, совершённым аналогичным путем.
Следователи возбудили ряд уголовных дел по статье «Кража». Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.
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Происшествия, Фото:
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