В Ангарске поймали серийного домушника-альпиниста

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Мужчина проникал в квартиры с помощью альпинистского снаряжения



В Ангарске в полицию поступило сразу несколько сообщений о кражах личного имущества и денег разных районов города. При этом способ совершения преступлений был идентичен. Каждый раз вор проникал в жильё через балкон, на который спускался с крыши многоэтажного здания.



- Тщательная работа экспертов-криминалистов в ходе осмотра мест преступлений позволила правоохранителям установить личность подозреваемого. Им оказался 59-летний местный житель, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



Ранее мужчина уже был неоднократно судим за совершение аналогичных преступлений. По месту жительства задержанного изъяты приспособления для альпинизма и инструмент для демонтажа двери. Сыщики проверяют ангарчанина на причастность к другим преступлениям, совершённым аналогичным путем.



Следователи возбудили ряд уголовных дел по статье «Кража». Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.

