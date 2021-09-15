В Братске нашли и наказали таксиста-нарушителя

Таксист пересёк двойную сплошную



13 сентября в Госавтоинспекцию города Братск поступила видеозапись, на которой водитель автомобиля такси в нарушении требований дорожной разметки совершил поворот налево. Он пересёк двойную сплошную.



После проведённых инспекторами розыскных мероприятий автолюбитель был установлен. В отношении него вынесено постановление по части 2 статьи 12.16 КоАП РФ «Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части». Водителю назначен штраф в 1000 рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

