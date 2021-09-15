В Иркутской области пойдёт под суд группировка сбытчиков героина

Они покупали крупные партии героина, фасовали наркотик и перепродавали его
В Иркутской области завершено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении членов этнической наркогруппировки. Лидер группы – 24-летняя местная жительница. Вместе с двумя знакомыми она занималась распространением героина в селе Смоленщина Иркутского района и городе Шелехов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Девушка приобретала крупные партии наркотиков, а её подельники отвечали за поиск клиентов и сбыт. В телефонных разговорах они обращались друг к другу по псевдонимам, применяли набор условных фраз. Это позволяло им завуалированно передавать информацию о количестве вещества, виде наркотика и его цене. Кроме того, в целях конспирации регулярно арендовали разные квартиры, где хранили и фасовали героин.
Оперативники пресекли деятельность наркоторговцев в результате масштабной спецоперации в ноябре 2020 года. Тогда полицейские задержали восемь человек, включая брата обвиняемой, который возглавлял ещё одну наркогруппировку, и трёх лиц, также причастных к торговле наркотиками.
На период расследования девушка и мужчины были заключены под стражу. В настоящее время материалы уголовных дел, возбуждённых по статье «Незаконный сбыт наркотических средств», объединены в одно производство. С утвержденным прокурором обвинительным заключением дела переданы в суд.
Ранее следователи направили в суд уголовное дело по ч.3 ст. 228.1 УК РФ в отношении родственника обвиняемой, ещё три наркоторговца уже осуждены.
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Происшествия, Фото:
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