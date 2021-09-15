Молодой человек украл деньги у своего приятеля во время застолья
Ранним утром 7 сентября в полицию Советского района Улан-Удэ поступило сообщение от постояльца гостиницы. 34-летний мужчина рассказал полицейским, что выпивал в компании двоих знакомых. Проснувшись утром, он обнаружил, что одного товарища в номере нет, а из сумки пропало около 15 тысяч рублей. Мужчина сразу же обратился в полицию, сообщили в МВД по Бурятии.
Сотрудниками уголовного розыска задержали 27-летнего подозреваемого. Он признался, что все украденные деньги потратил на алкоголь.
Задержанный ранее не судим, официально не трудоустроен.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Жертвой преступления во время застолья стал и 39-летний житель села Загустай Кижингинского района. Мужчина со своими приятелями выпивал в летнем домике. Во время застолья один из собутыльников украл лежавший на столе сотовый телефон. Мужчина стал искать свой мобильный, заподозрив собутыльника, однако тот не признался в краже и покинул компанию.
Полицейские задержали ранее судимого 50-летнего местного жителя. Украденный телефон был изъят и возвращён владельцу.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Улан-удэнец спустил украденные 15 тысяч на алкоголь
Происшествия, Фото:
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