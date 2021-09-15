Сельчанка два месяца совершала переводы
32-летняя жительница села Орлик Окинского района Бурятии осуждена за кражу, совершённую с банковского счёта. Об этом сообщили в прокуратуре республики.
Женщина в конце мая нашла мобильный телефон с установленной услугой «мобильный банк». Воспользовавшись этой услугой, два месяца сельчанка совершала переводы на свой банковский счёт. Всего она украла около 15 тысяч рублей.
В ходе расследования уголовного дела подсудимая добровольно возместила причинённый ущерб.
Приговором Тункинского районного суда с учётом наличия смягчающих обстоятельств виновной назначен год лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Приговор не вступил в законную силу.
Жительница Бурятии нашла телефон и перевела себе деньги
Происшествия, Фото:
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