Жительница Бурятии нашла телефон и перевела себе деньги

Сельчанка два месяца совершала переводы



32-летняя жительница села Орлик Окинского района Бурятии осуждена за кражу, совершённую с банковского счёта. Об этом сообщили в прокуратуре республики.



Женщина в конце мая нашла мобильный телефон с установленной услугой «мобильный банк». Воспользовавшись этой услугой, два месяца сельчанка совершала переводы на свой банковский счёт. Всего она украла около 15 тысяч рублей.



В ходе расследования уголовного дела подсудимая добровольно возместила причинённый ущерб.



Приговором Тункинского районного суда с учётом наличия смягчающих обстоятельств виновной назначен год лишения свободы условно с испытательным сроком два года.



Приговор не вступил в законную силу.

