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Мошенники обманули иркутянку и одновременно «обрабатывали» её мужа

Мошенники обманули иркутянку и одновременно «обрабатывали» её мужа
Происшествия, 
Аферист не знал, что на связи окажутся реальные полицейские

Телефонные аферисты представились вымышленным следователем и рассказали о несуществующем убийстве, чтобы усыпить бдительность иркутянина, жена которого переводила им деньги. Этим они пытались отвлечь мужчину, чтобы он не мешал женщине оформлять кредиты. Об этом случае рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Несколько дней назад в полицию обратился 34-летний мужчина. Он сообщил, что его жена ушла в неизвестном направлении и не отвечает на звонки.

Прибывшие к мужчине оперативники начали выяснять обстоятельства пропажи. В этот момент на мобильный телефон мужчины поступил звонок. При этом на экране отразился номер телефона дежурной части отдела полиции, из которого приехали сыщики. Звонивший заявил, что он следователь и рассказал, что исчезнувшая супруга якобы стала свидетелем убийства и долгое время находилась на допросе.

Зная, что с номера дежурной части следователь звонить не может, а сотрудник с таким именем и фамилией в отделе не работает, полицейские убедили мужчину прекратить разговор.

Выяснилось, что звонок поступил от мошенников, использовавших технологию подмены номера.

Вскоре «пропавшая» женщина сама прибыла домой, однако отказывалась общаться и пояснить, где была и что делала. Разговорив её, оперативники выяснили, что женщина оформила три кредита и перечислила деньги позвонившим ей лжесотрудникам банка и лжеполицейскому. Обманщики убедили её, что кто-то оформляет займы на её имя и требуется прямо сейчас пресечь эти действия, взяв «встречный» кредит и перечислить средства на «безопасный счёт». При этом аферисты сообщили о якобы ведущемся расследовании и пригрозили ей уголовной ответственностью за разглашение информации, не давая ей общаться с теми, кто мог бы её отговорить от необдуманных действий.

Выполнив требования собеседников, женщина лишилась более 150 тысяч рублей, кредиты на которые оформила в трёх разных банках.

В настоящее время по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Идёт розыск аферистов.


мошенничество

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