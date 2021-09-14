Мошенники обманули иркутянку и одновременно «обрабатывали» её мужа

Аферист не знал, что на связи окажутся реальные полицейские



Телефонные аферисты представились вымышленным следователем и рассказали о несуществующем убийстве, чтобы усыпить бдительность иркутянина, жена которого переводила им деньги. Этим они пытались отвлечь мужчину, чтобы он не мешал женщине оформлять кредиты. Об этом случае рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Несколько дней назад в полицию обратился 34-летний мужчина. Он сообщил, что его жена ушла в неизвестном направлении и не отвечает на звонки.



Прибывшие к мужчине оперативники начали выяснять обстоятельства пропажи. В этот момент на мобильный телефон мужчины поступил звонок. При этом на экране отразился номер телефона дежурной части отдела полиции, из которого приехали сыщики. Звонивший заявил, что он следователь и рассказал, что исчезнувшая супруга якобы стала свидетелем убийства и долгое время находилась на допросе.



Зная, что с номера дежурной части следователь звонить не может, а сотрудник с таким именем и фамилией в отделе не работает, полицейские убедили мужчину прекратить разговор.



Выяснилось, что звонок поступил от мошенников, использовавших технологию подмены номера.



Вскоре «пропавшая» женщина сама прибыла домой, однако отказывалась общаться и пояснить, где была и что делала. Разговорив её, оперативники выяснили, что женщина оформила три кредита и перечислила деньги позвонившим ей лжесотрудникам банка и лжеполицейскому. Обманщики убедили её, что кто-то оформляет займы на её имя и требуется прямо сейчас пресечь эти действия, взяв «встречный» кредит и перечислить средства на «безопасный счёт». При этом аферисты сообщили о якобы ведущемся расследовании и пригрозили ей уголовной ответственностью за разглашение информации, не давая ей общаться с теми, кто мог бы её отговорить от необдуманных действий.



Выполнив требования собеседников, женщина лишилась более 150 тысяч рублей, кредиты на которые оформила в трёх разных банках.



В настоящее время по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Идёт розыск аферистов.





