Мошенники обманули иркутянку и одновременно «обрабатывали» её мужа

Аферист не знал, что на связи окажутся реальные полицейские
Телефонные аферисты представились вымышленным следователем и рассказали о несуществующем убийстве, чтобы усыпить бдительность иркутянина, жена которого переводила им деньги. Этим они пытались отвлечь мужчину, чтобы он не мешал женщине оформлять кредиты. Об этом случае рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Несколько дней назад в полицию обратился 34-летний мужчина. Он сообщил, что его жена ушла в неизвестном направлении и не отвечает на звонки.
Прибывшие к мужчине оперативники начали выяснять обстоятельства пропажи. В этот момент на мобильный телефон мужчины поступил звонок. При этом на экране отразился номер телефона дежурной части отдела полиции, из которого приехали сыщики. Звонивший заявил, что он следователь и рассказал, что исчезнувшая супруга якобы стала свидетелем убийства и долгое время находилась на допросе.
Зная, что с номера дежурной части следователь звонить не может, а сотрудник с таким именем и фамилией в отделе не работает, полицейские убедили мужчину прекратить разговор.
Выяснилось, что звонок поступил от мошенников, использовавших технологию подмены номера.
Вскоре «пропавшая» женщина сама прибыла домой, однако отказывалась общаться и пояснить, где была и что делала. Разговорив её, оперативники выяснили, что женщина оформила три кредита и перечислила деньги позвонившим ей лжесотрудникам банка и лжеполицейскому. Обманщики убедили её, что кто-то оформляет займы на её имя и требуется прямо сейчас пресечь эти действия, взяв «встречный» кредит и перечислить средства на «безопасный счёт». При этом аферисты сообщили о якобы ведущемся расследовании и пригрозили ей уголовной ответственностью за разглашение информации, не давая ей общаться с теми, кто мог бы её отговорить от необдуманных действий.
Выполнив требования собеседников, женщина лишилась более 150 тысяч рублей, кредиты на которые оформила в трёх разных банках.
В настоящее время по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Идёт розыск аферистов.
Мошенники обманули иркутянку и одновременно «обрабатывали» её мужа
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Пожар произошёл, когда жильцы спали
Из-за шалости мальчика эвакуировали 23 класса
Аферист не знал, что на связи окажутся реальные полицейские
Мужчина напал на мать со сковородником
В огород любителя «травки» нагрянула полиция
Предпринимательница поверила аферистам из группы с большим числом подписчиков
За голодающими следят медики
Дом едва не сгорел в селе Каленово
Из огня успели вынести кислородный баллон и бочку с топливом
Первоначально он признал вину, однако после заключения под стражу отказался от своих показаний
На суде он заявил, что оборонялся
Уголовное дело находится на рассмотрении суда
Следователи задержали подростка
По предварительной информации, виноват водитель легковушки
Водитель скончался спустя пять дней после крупной аварии