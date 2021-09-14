За голодающими следят медики
В исправительной колонии №2 в Ангарске пятеро осуждённых объявили голодовку.
- В ИК-2 выявлены случаи отказа осуждённых подчиняться режимным требованиям и правилам внутреннего распорядка учреждения, в том числе демонстративно-шантажный отказ от приёма пищи со стороны пятерых осуждённых, - сообщили в ГУФСИН по Иркутской области.
В ведомстве уточнили, что состояние голодающих контролируют медики и сотрудники психологической службы. Собранные материалы направлены в прокуратуру.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно сообщалось, что в этой исправительной колонии осуждённые напали на надзирателя. По данным телеканала РЕН ТВ, нападение произошло из-за того, что сотрудник колонии обнаружил подкоп и вылезающего из-под забора заключённого.
В Ангарске пятеро заключённых объявили голодовку
Происшествия, Фото:
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