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В Бурятии хозяйка горящего дома спасла его от уничтожения

В Бурятии хозяйка горящего дома спасла его от уничтожения
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Дом едва не сгорел в селе Каленово

13 сентября в селе Каленово Иволгинского района Бурятии произошёл пожар в жилом доме, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Приехавшие пожарные удалили задымление с помощью дымососа, а после приступили к ликвидации возгорания. Открытое горение было ликвидировано за девять минут.

Огонь повредил стену внутри дома на площади 3 кв. м. и потолочное перекрытие на площади 1 кв. м.

Последствия пожара могли быть плачевней, если бы не правильное поведение хозяйки дома. Она, обнаружив возгорание, плотно закрыла дверь. Благодаря этому не произошло быстрого распространения огня по конструкциям строения из-за притока воздуха.

Предположительно, причиной пожара послужило нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.

 



пожар

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