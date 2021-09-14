В Бурятии хозяйка горящего дома спасла его от уничтожения















13 сентября в селе Каленово Иволгинского района Бурятии произошёл пожар в жилом доме, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.Приехавшие пожарные удалили задымление с помощью дымососа, а после приступили к ликвидации возгорания. Открытое горение было ликвидировано за девять минут.Огонь повредил стену внутри дома на площади 3 кв. м. и потолочное перекрытие на площади 1 кв. м.Последствия пожара могли быть плачевней, если бы не правильное поведение хозяйки дома. Она, обнаружив возгорание, плотно закрыла дверь. Благодаря этому не произошло быстрого распространения огня по конструкциям строения из-за притока воздуха.Предположительно, причиной пожара послужило нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.